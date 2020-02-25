مصر | تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما لتجارتهم بالأسلحة النارية في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما لتجارتهم بالأسلحة النارية في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين 15 يوما علي ذمه التحقيقات، علي خلفيه تجارتهم الغير مشروعة بالأسلحة النارية بمنطقة الأميرية.

البداية كانت بتمكن قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط 3 عاطلين، وبحيازتهم أسلحة نارية " 4 فرد خرطوش، و22 طلقة لذات العيار، وبندقية خرطوش، 4 هواتف محمول".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازتهم للأسلحة النارية لترويجها بمحيط دائرة القسم وبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعه، والهواتف المحمول لتسهيل عمليه التواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.