مصر | إخلاء سبيل محاسب أحرق سيارة صهره بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل محاسب أحرق سيارة صهره بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده في منطقة المقطم.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من شرطة النجدة بوجود سيارة مشتعلة في شارع 17 بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة ملك "ج. ا" 60 سنة، محامي، وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الأمامي بالكابوت والموتور والاكصدام الخلفي.

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وبسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته "ا. م" 59 سنة، محاسب، لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما.

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة مستأجرة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط.

وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.