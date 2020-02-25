مصر | بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق العين السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق العين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية، وسط إنتشار الخدمات المرورية بالطريق.

كانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قد أغلقت صباح اليوم الثلاثاء، طريق القاهرة العين السخنة الصحراوي، لوجود شبورة مائية.



وأهابت، قائدوا السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمينن وعدم وقوع أي حوادث على الطريق المشار إليه.