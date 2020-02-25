مصر | استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل سيدة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس المتهمين في واقعة مقتل سيدة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس ٣ متهمين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهم سيدة ربة منزل ٣٢ عامًا، بعد إقامتهم علاقة جنسية معها، وتناولهم لمخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن السيدة تقطن بالإسكندرية، وجاءت للقاهرة لمقابلة عشيقها سائق "توك توك"، لإقامة علاقة جنسية معه، وكانت تأتي له من فترة لأخرى، وقبل يوم الواقعة جاءت من بلدتها وأقامت معه في شقته لإقامة علاقة حرام معه واثنين من أصدقائه.

وفي أثناء ذلك، تناولوا كمية من مخدر الهيروين، وأقاموا علاقتهم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الجرعة الزائدة، فتخلصوا من الجثة في منطقة زراعية، خوفا من افتضاح أمرهم، والمساءلة القانونية. وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح الجثة، لكتابة تقرير وافٍ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. البداية كانت ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، سرعان ما انتقلت القوات إلى مكان البلاغ. Advertisements