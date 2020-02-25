مصر | بسبب سوء الطقس.. مدير المرور يشدد على انتشار سيارات الإغاثة

لمواجهة أي أعطال،

وتم التنسيق مع غرفة العمليات والاتصال برقم الإغاثة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

