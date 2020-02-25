شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي مجمع كهنة مصر القديمة والمنيل بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات المؤتمر السنوي لمجمع كهنة كنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، والمنعقد بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء الاثنين، بحضور الأنبا يوليوس، الأسقف العام للقطاع ذاته.

وألقى البابا، عقب الافتتاح، محاضرة بعنوان «الأبوة الروحية»، قال فيها إن مفتاح القلوب هو «اتضاعك» وأبوتك هي التي تفتح لك القلوب ولقب أبونا ليس لقب جافًا لكنه لقب عملي وتطلب من الله دائمًا أن تصير أبًا بالحقيقة والاتضاع ليس كلمة ولكنه حياة وتظهر في كل تصرف.

وأشار إلى أن «مفتاح الملكوت هو أمانتك وتوبتك، فالكاهن والراعي إن لم يكن أمينًا لا يكون له نصيب في السماء، ليس اللبس والهيئة هم الذين يدخلونا السماء ما يدخلنا السماء هو أمانتنا وتوبتنا فكن آمين إلى الموت وكن أمينًا بمعنى كن نقيًا فهي كلمة شاملة وموجها لك في هذا الصبح كن أمينا وتائبًا من أجل خلاص نفسك فما المنفعة أن كرزت للناس لا يكون لك نصيب في الملكوت».

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ووجه البابا تواضروس حديثه للكهنة: «إذا أنت تستطيع أن تكون كاهنًا مباركًا في كنيسة الله من خلال أنك تخدم وترعى وهذا مفتاح النجاح وتكون متضع وتظهر أبوتك وهذا مفتاح القلوب وتعيش آمين وتخدم بكل أمانة وهذا مفتاح الملكوت وبهذه الصورة يصير لك نصيب في السماء».

البابا تواضروس يلتقى مجمع كهنة مصر القديمة والمنيل بوادى النطرون

وعلى صعيد متصل، بدأ دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده، الثلاثاء، فعاليات تدريب المجموعة الأولى من مشروع تدريب «١٠٠٠ معلم دين مسيحي» ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي وذلك لقطاع الصعيد الأعلى (محافظات أسوان والأقصر وقنا)، إلى جانب محافظة البحر الأحمر، حيث يقود التدريبات في ورش العمل التي ستستمر لثلاثة أيام، الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويأتي هذا التدريب في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والكنيسة القبطية، بهذا الخصوص بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية، حيث يشرف الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.