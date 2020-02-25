شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري الفتيات لدعم حق المرأة في ممارسة الرياضة ومناهضة ختان الإناث بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلق المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، دوري كرة القدم الخماسية للفتيات، وذلك في إطار دعم المجلس لمجموعة من الأهداف، منها دعم حق المرأة في ممارسة الرياضة، وحمايتها من الختان والزواج المبكر، وترسيخ مبادئ المحبة والسلام بين أبناء القرية الواحدة، وكانت المحطة الأولى لانطلاق الدوري في قرية البدرمان بمركز دير مواس بمحافظة المنيا.

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وتأتي هذه المبادرة أيضًا في إطار أسبوع مصر أرض المحبة والسلام، الذي يشمل تنفيذ عدة فعاليات مع سيدات وفتيات من 5 قرى مختلفة بالمحافظة، منها إقامة المباريات لفريق فتيات القرية، وعرض للمسرح التفاعلي حول أضرار الزواج المبكر والختان، ثم عرض للأراجوز يتضمن ترسيخ مبدأ المساواة ونشر السلام والمحبة بين الأطفال، ومسابقة للرسم، إلى جانب الرسم على وجوة الأطفال.

وتقوم مجموعة من الواعظات ومكرسات الكنائس بادارة حوار بناء بين السيدات بعضهم البعض حول قيمه العدل والمحبة والمساواة في المجتمع، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويستمر العمل خلال هذا الأسبوع في قرى البدرمان، وتندة، واطسا البلد، واطسا المحطة، والحوصلية بمحافظة المنيا.

انطلاق دورى كرة القدم الخماسية للفتيات

انطلاق دورى كرة القدم الخماسية للفتيات