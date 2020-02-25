شكرا لقرائتكم خبر عن مساءلة 5 عاملين بكهرباء ميت سلسيل تأديبيا في واقعة وفاة طفل «صعقا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت هيئة النيابة الإدارية بمساءلة 5 متهمين من العاملين بكهرباء ميت سلسيل التابعة لمدينة الكردي بمحافظة الدقهلية تأديبيًا، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه مصرع طفل، ١٢ عامًا، صعقًا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار، في 23 أكتوبر الماضي.

باشرت النيابة الإدارية بالكردي التحقيقات بالقضية أمام أحمد موسى، وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمود مختار، مدير النيابة، بناءً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية حول وفاة طفل عمره ١٢ عامًا، صعقًا بالكهرباء عقب ملامسته لأحد أعمدة الإنارة بالشارع أثناء سقوط الأمطار.

استمعت النيابة لشهادة عدد من أهالي القرية إذ قرروا أنّ عامود الإنارة الذي توفى الطفل بسببه كان يوجد به ماس كهربائي ووصلات مكشوفة، وأنه سبق وأن تم إبلاغ رئاسة مركز ومدينة الكردي عدة مرات بتعرض عدد من الأطفال قاطني الشارع للصعق الكهربي من ذلك العامود ووصلاته المكشوفة.

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وقامت النيابة الإدارية بالكردي بالانتقال برفقة لجنة فنية مشكلة من الجهة الإدارية لإجراء معاينة لموقع الحادث، حيث تبين من المعاينة وجود عمود إنارة قديم عليه توصيلات حديد ولحام جديد لتغطية الأسلاك المكشوفة بلحام جديد عقب الحادث طبقاً لإفادة مسؤولي الكهرباء بمدينة الكردي.

وتبين من التحقيقات أيضًا أن عمود الإنارة المتسبب في الحادث كان به أسلاك مكشوفة دون عوازل وذلك قبل حدوث الواقعة، وإنه تم نقل الطفل المجني عليه عقب تعرضه للصعق إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين كلٍ حسب اختصاصه في صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة الكردي وعدم اتخاذ اللازم حيال الإحلال والتجديد والصيانة للأعمدة مما أسفر عنه وقوع الحادث. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى مساءلة المتهمين تأديبيًا بارسال الأوراق لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات مجازاتهم تأديبيًا في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة.

وأمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها منعًا لتكرار مثل ذلك مستقبلاً والمرور على كافة مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصًا على سلامة المواطنين ومنعًا لتكرار أي حوادث مستقبلاً، واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقاً للقانون.