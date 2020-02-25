شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور والد «راجح» أمام قاعة محاكمة نجله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قضية قتل محمود البنا.

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وظهر راجح داخل المحكمة تبدو عليه مظاهر الغضب والتوتر، وذلك في انتظار الإدلاء بشهادة الشهود داخل الجلسة التي بدأت منذ قليل وفي انتظار وصول خبير الإذاعة والتلفزيون لمعرفة الشيء الذي كان يمسكه محمود البنا لحظة قتله.

ووصل منذ قليل محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قضية قاتل محمود البنا وثلاثة متهمين آخرين إلى قاعة المحكمة وذلك لحضور ثالث جلسات الاستئناف بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بحبس المتهم محمد أشرف راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والمتهم الرابع 5 سنوات.