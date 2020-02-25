شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع السادس والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة العراق، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وتناقش اللجنة، على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود يأتي في مقدمتها القدرات النووية الإسرائيلية، والتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في فيينا خلال الفترة من 21-25 سبتمبر2020.

كما تناقش اللجنة، التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020، والمقرر في نيويورك، خلال الفترة من 27-4 إلى 22 مايو المقبل. وتناقش اللجنة أيضا التحضير للدورة الثانية لمؤتمرإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، والمقرر في نيويورك خلال 16-20 نوفمبر 2020، فضلا عن مناقشة مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.