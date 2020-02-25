شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 3 سنوات لمتهمين باستعمال القوة ومقاومة السلطات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لقيامهم باستعمال القوة ومقاومة السلطات وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص حال ضبطهم لارتكابهم وقائع سرقة.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بأنه إثر تزايد وقائع سرقة إطارات السيارات بإحدى المناطق بدائرة القسم، وأثناء قيام النقيب أحمد الخولي، رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة له بالمرور الأمني بتلك الناحية، أبصر 3 أشخاص بجوار إحدى السيارات، وهم «على. ر. ع»، 41 عامًا، سائق، و«السيد. م. ر» 32 عامًا، نقاش، و«هلال. ع. هـ»، 45 عامًا، حلاق، وجميعهم مقيمون بمحافظة الغربية، ولرؤيتهم القوة الأمنية قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري بندقية آلية للحيلولة دون ضبطهم واستقلوا سيارة وحاولوا الفرار إلا أنه تم ضبطهم والسلاح الناري حوزتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للسلاح الناري والذخيرة بقصد مقاومة السلطات حال ضبطهم لارتكابهم وقائع سرقة، وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.