شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر لسوء الأحوال الجوية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت زيادة سرعة الرياح، الثلاثاء، في إلغاء رحلات البالون الطائر بغرب الأقصر، لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى قيام شركات السياحة إلى تأجيل رحلاتها لحين استقرار حالة الطقس، ومعاودة إطلاق الرحلات حسب جداول الحجوزات.

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وقال أسامة عبدالغني، مدير بإحدى الشركات السياحية في الأقصر، إن رحلات البالون تم إبلاغهم بإلغائها، منذ أمس الاثنين، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله بإقلاع البالون.

وأضاف أن رحلات البالون تخضع بشكل يومي إلى اختبارات للتأكد من مدى ملائمة أحوال الطقس للطيران، وإذا كانت اشتراطات التحليق متوافرة من عدمه، مشيرًا إلى أنه يشترط حتى يتمكن من الطيران أن لا ترتفع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وكلما انخفضت درجات الحرارة كان ذلك أفضل، وأن لا تزيد سرعة الرياح عن 8 عقدة في الدقيقة، وأن يكون مستوى وضوح الرؤية في حدود 5 كيلو متر.

وأكد على أن شركات البالون تتبع أقصى درجات الحماية للحفاظ على سلامة وأمن السائحين، بالشكل الذي يضمن لهم الحصول على أفضل رحلة بالون.