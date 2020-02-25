شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولي جلسات نظر طعن بديع و248 متهمًا في «شغب إخوان العدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، صباح الثلاثاء، محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل السيد السعيد، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد بديع عبدالمجيد سامي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و248 متهمًا من المتورطين في شغب إخوان العدوة والسابق صدور حكم بمعاقبتهم حضوريًا وغيابيًا بأحكام تتراوح بين عامين والمؤبد.

تنظر المحكمة تقرير نيابة النقض وما ورد به من آراء وتوصيات حول أسباب الحكم ومدي تطبيق القانون.

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قال السيد أحمد باشا، محامي بعض المتهمين، إن نيابة النقض انتهت من إعداد تقريرها، الذي تم من خلاله تحديد جلسة النظر في الطعن المقدم من 249 متهمًا، بينهم محمد بديع، سبق معاقبتهم ضمن 806 متهمين، حصل منهم 557 متهمًا على البراءة، مؤكدًا أنه من الممكن أن تمتد الجلسات 3 ـيام للنطق بالحكم.

وأضاف «أبوباشا» أنه تم التقدم بطعنين أحدهما في القضية الأولى والتي تنظرها هيئة محكمة النقض في فبراير المقبل، وآخر من 8 متهمين في القضية التكميلية ولم تحدد جلسة بعد لنظره، نظرًا لعدم انتهاء نيابة النقض من إعداد تقريرها.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد عاقبت في سبتمبر 2018، 249 متهمًا بتهمة الشغب واقتحام مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة وسرقة محتويات المركز وإشعال النيران بالإدارة الزراعية والطب البيطري والإرشاد الزراعية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.