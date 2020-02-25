شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ثالث جلسات استئناف محاكمة راجح.. وحضور والده وأهالي المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل محاكمة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم الرئيسي بقتل محمود البنا، والمعروفة إعلاميًا باسم شهيد الشهامة، وأعوانه الثلاثة المتهمين بقتل محمود البنا، داخل قاعة المحكمة بحضور محامى المتهمين، وعدم حضور والد محمود البنا، وحضور والد راجح وعدد من أهالى المتهمين الثلاثة الآخرين الذين تواجدوا أمام باب القاعة ولم يحضروا الجلسة.

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يذكر أنه شهدت محكمة شبين الكوم والشوارع المجاورة لها إجراءات أمنية مكثفة، استعدادًا لثالث جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، وشهدت المحكمة تواجد أعداد كبيرة من سيارات الأمن المركزى والسيارات المدرعة وعدد من سيارات الإطفاء، وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاثة، وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية لـلمحكمة بالدروع البشرية.

كان قد صدر الحكم مسبقًا بـحبس المتهم محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي 15 عاما، وإسلام عواد 15 سنة، ومصطفى محمد 15 سنة والحكم على المتهم إسلام البخ بـ 5 سنوات.

ترجع الأحداث لتلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقي الرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث تلا، إخطارًا باستقبال مستشفى تلا المركزي «محمود البنا» طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن والرقبة والقدم «طبقا لقرار الطب الشرعي».