شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يتراجع عن قرار اعتزاله تشجيع الزمالك: «في دمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية على انستجرام عن تراجعه عن قرار عدم تشجيع نادى الزمالك، وقال صبري: «صباح الخير.. أولا أنا بعشق نادي الزمالك لدرجه إني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز زي أي حد بيحب ناديه إنه يلعب ويكسب ونفرح تاني. ولكن أنا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم، ونادي الزمالك ده شرف لأي حد إنه يشجعه، وكمان بحترم جمهور الأهلي.. ولكن أنا زملكاوي وهفضل زملكاوي»، واختتم «الزمالك فى دمي».

جاء ذلك بعدما نشر رامي صبري صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لشعار نادي الزمالك، وعلق عليها: «اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره مباراة النادي الأهلي المحترم.. وشكرا».

Advertisements

الجدير بالذكر أن الفنان رامي صبري أعلن اعتزاله تشجيع نادى الزمالك عبر حسابه على «فيس بوك» لعدم احترامه للجماهير، و«عدم حضوره ماتش النادي الأهلي المحترم»، بحسب تعبيره.

وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة».

وتابع الاتحاد: «علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة».

وأعلن الحكم الليتواني فوز النادى الأهلى على الزمالك في القمة الـ 11 التي كان من المقرر أن تقام أمس باستاد القاهرة.