شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة «شهيد الشهامة»: أتوقع حجز الدعوى للحكم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه يتوقع في نهاية جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم، وإن الجلسة اليوم ستشهد سماع شهود الإثبات ومرافعة الدفاع عن المتهمين.

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين، والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.