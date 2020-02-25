شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، من أجل تحسين مستواها، بالاشتراك مع وزارتى النقل والتنمية المحلية، ويرصد الفيديو التالى كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة والمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى. تفاصيل خطة تطوير كل الطرق الداخلية بالمحافظات 37 مليار جنيه التكلفة المطلوبة Advertisements تشمل المرحلة الأولى 12 محافظة (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا) أطوال 840 كم بتكلفة 2 مليار جنيه الخطة تشمل التوسع فى إعادة تدوير طبقات الرصف هدف الخطة عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث وسرعة إنجاز الأعمال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.