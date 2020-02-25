شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غرفة عمليات لمتابعة موجة عدم الاستقرار الجوية على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة بمركز التحليل الرئيسى بالهيئة لمتابعة تطورات حالة الطقس على مدار الساعة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة وعلى اتصال مع غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية.

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد ترسل تحذيراتها بحالة الطقس وموجات عدم الاستقرار قبل حدوثها على الأقل ب 72 ساعة، لكافة الجهات المعنية والمحافظات لاتخاذ التدابير الخاصة لمواجهة الظروف الجوية .

وكانت القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية تعرضت لموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية ومتوقع أن تستمر اليوم الثلاثاء ، حيث تتساقط الأمطار على مناطق متفرقة على أغلب الأنحاء ، فى ظل موجة الطقس السئ التى تشهدها البلاد ، ووصلت ذروتها أمس الإثنين على كافة الأنحاء بالجمهورية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

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وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة اليوم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.



