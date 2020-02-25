شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة بطرس غالى للسلام: مصر حولّت مراكب الموت بالمتوسط إلى مراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممدوح عباس، رئيس مؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، أن المؤسسة ستنظم مؤتمرا حول الهجرة غير الشرعية يوم الاثنين المقبل من أجل دعم جهود الدولة فى محاربة هذه الظاهرة، وشدد ممدوح عباس، اليوم الثلاثاء، على أهمية انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت بعد أن نجحت مصر فى تحويل "مراكب الموت" فى البحر المتوسط إلى "مراكب النجاة" وذلك فى إشارة الى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى تهدف الى مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وقال عباس، إن مصر أصبحت مثالا أشاد به الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى فى القضاء على الهجرة غير الشرعية فى منطقة البحر المتوسط؛ لا سيما أنه لم يعد يخرج من سواحلها أى مراكب محملة بمهاجرين غير شرعيين، منذ سبتمبر 2016.

وشدد، على أن "مؤسسة بطرس غالى " لن تدخر جهدا من اجل مساندة جهود الدولة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقرى المصدرة للهجرة وسد احتياجات أهلها، مما يَصْب فى جهود استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى إطار البرنامج الشامل والطموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي.

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ومن المقرر، أن يشارك فى المؤتمر نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل عن وزير الخارجية، وعميد السلك الدبلوماسى الإفريقى سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابرنج، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعن بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

وسوف يفتتح المؤتمر السفير رؤوف سعد عضو مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، والمنسق العام للمؤتمر.