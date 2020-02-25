شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: توزيع مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على سبيل الاقتناء لزيادة وعى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الجناح الخاص بمبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا"، التى تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافى لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال تبادل الكتب دون نفقات، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الموسم الثقافى للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020، وبحضور قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتورة هبة نوح والدكتور عبد الرحمن ذكرى نواب رئيس الجامعة، وعددا من عمداء الكليات والوكلاء والطلاب.

وأجرى الدكتور محمد الخشت، حوارًا مع عدد من الطلاب، وتناقش معهم حول أكثر الكتب التى يطلعون عليها، ودعاهم للقراءة في حقول معرفية مختلفة لتوسيع مداركهم، واستغلال فترة تواجدهم فى الجامعة فى الاستفادة من الأنشطة الطلابية والمشاركة في المسابقات الثقافية والفنية التى تنظمها الجامعة، مشددًا على أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لإعداد إنسان متكامل صالح للمجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تخريج طلاب مؤهلين ليكونوا فاعلين فى المجتمع فى مختلف المجالات.

وقال رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، إن مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" هي مبادرة جامعية ثقافية تم اقتباسها من مبادرة تم اطلاقها في وسط القاهرة، بهدف تدوير الكتب والمجلات، وذلك من خلال توفير مجموعة كتب يستطيع الطلاب الحصول عليها مقابل وضع كتاب آخر، فيأخذ الطالب كتابًا ويضع بدلًا منه كتاب آخر.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه سوف يتم توزيع بعض المجلات والإصدارات الصحفية ومجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة لزيادة الوعي القومي عند الطلاب والاطلاع على القضايا والتحديات القومية والدولية.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت كان قد أعلن عن مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" مع بداية العام الدراسي الحالي، وتم الإعداد لها وتخصيص جناح لها بالمكتبة المركزية الجديدة، ووضع آليات مرنة لنظامها، لتيسير اقتناء الكتب مجانًا للطلاب.

وعلى جانب آخر، تقوم الجامعة خلال الموسم الثقافي بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، كما ألغى الدكتور الخشت، مؤخرًا، زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مؤكدًا رفضه تحميل الطلاب أو الباحثين أية أعباء مالية إضافية.

وكانت جامعة القاهرة شاركت في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، بأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، أبرزها كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج.