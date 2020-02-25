شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد بحوث المحاصيل: الزراعة دعامه أساسية للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورشة عمل الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وهى إحدى المبادرات والمشروعات التى تدعمها وتمولها وتشرف على تنفيذها أكاديمية البحث العلمى سنويا منذ موسم 2011/2012 من خلال فريق بحثى من مركز البحوث الزراعية.

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‏ويشارك فى حضور ورشة العمل عدد من أساتذة الزراعة بمختلف الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المزارعين والمرشدين الزراعيين المتميزين.

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من جانبه قال الدكتور علاء الدين خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن الزراعة المصرية الدعامة الأساسية فى البنيان الاقتصادى والاجتماعى وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وأنشطتها أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية سواء فى الزراعة أو الصناعة.

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واضاف علاء الدين خلال كلمته بورشة العمل الختامية للحملة القومية للنهوض بانتاجية القمح المنعقدة الآن بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقى بحضور وزير الزراعة أن نظرا لوجود فجوة فى اقتصاد القمح يجعل فى أهم الأولويات للعمل بها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على زيادة إنتاجية القمح.

وأشار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن أبرز ما توصل إليه وجود 18 صنف تجارى من القمح متداولة منها 12 صنف قمح خبز و6 أصناف لصناعة المكرونة مؤكدا زيادة عدد الحقول الإرشاد إلى 6700 حقل ارشادى كما استطاعت الحملة القومية لتصل إلى 20% زراعة القمح على مصاطب بما يساهم فى توفير المياه وادى لزيادة دخل المزارع وزيادة إنتاجية القمح.