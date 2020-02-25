شكرا لقرائتكم خبر عن رجال المهبط بمطار القاهرة يواجهون الطقس السىء للحفاظ على حركة الطائرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن جميع رجال المطار العاملين على أرض المهبط بمطار القاهرة يواجهون الطقس السيء للحفاظ على سلامة الركاب والطائرات والتشغيل الآمن على المهبط، حيث تم التنبيه بارتداء الملابس الفسفورية، وضرورة اتباع علامات الإرشاد بالنسبة لسائقى الأتوبيسات والسيارات وتقليل السرعة والمسافات بين المعدات والأجهزة، منعًا لوقوع الحوادث التى ربما تؤثر على سير حركة الطائرات بمهبط المطار.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة وضعت خطط عمل للالتزام بها لمواجهة أية أخطار، ومراجعة كفاءة تشغيل وجاهزية محطات صرف الأمطار ومعدات شفط المياه من أراضى المهابط بجميع مبانى المطارات الثلاث، مؤكدة على استمرار حالات الإقلاع والهبوط للطائرات بالمطار دون أى تأثير من سوء الطقس.

وأكدت المصادر على جاهزية معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من على أرض المهبط، بالإضافة إلى جاهزية لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئة، بالإضافة إلى جاهزية جميع رجال الإرشاد والسيارات الخاصة بهم على المهبط لاستخدامها فى أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التى قد تشهدها البلاد.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق الكلى والمتابعة باستمرار بين قطاعى العمليات والهندسى بالمطار، لمراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل فى الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا فى أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

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