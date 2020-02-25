شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 90% من أعمال الترميم لقرية شالى الأثرية فى سيوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الوزارة مشروع ترميم وإحياء قرية شالى الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية، ويهدف المشروع إلى إحياء قرية شالى الأثرية من خلال ترميم منازلها وشوارعها القديمة، بالإضافة إلى إستكمال واكتشاف مسار السور القديم للقرية، وكذلك إنشاء مركز للرعاية الاجتماعية والصحية لسكان سيوة.

وأوضح محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، أنه تم إنجاز حتى الآن حوالى 90% من أعمال الترميم التى تمت بمواد طبيعية من البيئة السيوية ومنها الكرشيف والطين وجذوع النخيل وعروق الزيتون، وهى من تنفيذ شركة نوعية البيئة الدولية.

جدير بالذكر أن تاريخ القرية يرجع لسنة 1203 م 600هـ وبها المسجد العتيق، الذى تم افتتاحه بعد أعمال ترميمة عام 2015، ومسجد تطندى الذى تم افتتاحه بعد أعمال ترميمة عام 2018، وتحتوى القرية على ثلاث مداخل رئيسية هى ألبابنشال وقدومة وأترار، بالاضافة إلى ثلاثة بيوت بجوار مسجد تطندي تم ترميمهم و تحويلهم لمركز للرعاية الاجتماعية والصحية، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للاستفادة من الخدمات التي سيوفرها المركز للسكان ولربطهم بالتاريخ والثقافة والتراث السيوى.

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