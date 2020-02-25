البابا تواضروس: برنامج تدريبى للقساوسة الجدد 24 مارس فى دير الأنبا بيشوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شرطًا جديدًا للقساوسة الجدد المكلفين بالخدمة فى كنائس مصر والمهجر إذ عملت الكنيسة على تخصيص الأسبوع من 24 مارس حتى 31 مارس المقبل لتدريب القساوسة بدير الأنبا بيشوى فى دورة مكثفة عن علوم الإدارة الكنسية والخدمة الروحية، بعد أن سبق وقرر البابا تواضروس نفس الدورة التدريبية على الأساقفة الجدد الذين تمت رسامتهم فى يونيو الماضى.
كانت الكنائس القبطية قد شهدت أمس رسامة دفعات جديدة من الكهنة في مختلف الايبراشيات فى بداية صوم القيامة إذ رسم البابا تواضروس 25 كاهنًا للخدمة بمصر والمهجر بالإضافة إلى العديد من الكهنة الذين تمت رسامتهم للخدمة فى المحافظات المختلفة.
تنص لائحة اختيار الكهنة على شروط معينة لابد أن تتوافر فى كل مرشح أهمها حسن السير والسلوك وألا يكون قد أدين من قبل المجلس الإكليريكى للكنيسة من قبل، ولم يسبق اتهامه جنائيا فى أية قضية وألا يزيد عمره عن 50 عاما وألا يقل عن 30 عاما وأن تحصل الكنيسة على إقرار من زوجة المرشح بموافقتها على اتجاهه للخدمة ككاهن وأن يكون مضى على هذا الزواج سنة ميلادية كاملة، وإقرار من المرشح ألا يمتهن عمل أخر غير الخدمة الكنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي، وأن يكون درس في أحد الكليات أو المعاهد الكنسية ويمكن استثناء بعض المرشحين من هذا الشرط، وأن يكون خدم في الكنيسة المرشح لها مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويتلو القساوسة الجدد تعهد الخدمة أمام شعب الكنيسة الحاضرين وينص على" أنا المسكين... المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس فى كنيسة... بحى... مدينة.. أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة وأمام ملائكته وقديسيه وأمام أبى قداسة البابا... (أو نيافة الأنبا...) وأمام الاكليروس وكل الشعب"، وبأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقليدها وطقوسها وتعليمها، وأن أبذل كل جهدى فى تعليم الشعب الإيمان السليم، وقيادته فى حياة القداسة والبر
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