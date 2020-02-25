شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الصيد في البحيرة وتحذيرات من استخدام المحمول مع العواصف الرعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة الصيد في البحر المتوسط من بوغاز رشيد في مركز رشيد، وميناء الصيد، بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة، وشهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة ليلًا على أماكن متعددة بالمحافظة، وتواصل الواحدات المحلية نزح مياه الأمطار من الشوارع التي تأثرت بها خلال الأيام الماضية.

ودعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، المواطنين لمنع الأطفال من النزول للشوارع، أو اقتراب المواطنين والحيوانات والمواشى من أعمدة الإنارة، وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبدالهادي رشوان المواطنين من استخدام الهاتف النقال خلال سقوط الأمطار الرعدية بالأماكن المكشوفة، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة ومحولات الكهرباء.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالمحافظة بشكل مستمر واستمرار متابعة حالة المصارف والترع ومحطات رفع الصرف الزراعى والصحى للتاكد من عملها بشكل طبيعى، وفصل التيار الكهربائى عن الأعمدة بالشوارع من سقوط الأمطار كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين، وإيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية.

شفط مياه الأمطار في البحيرة

شفط مياه الأمطار في البحيرة

شفط مياه الأمطار في البحيرة

شفط مياه الأمطار في البحيرة

شفط مياه الأمطار في البحيرة