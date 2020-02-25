شكرا لقرائتكم خبر عن سيول ضعيفة بمنطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء سيولا ضعيفة، نتيجة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة التي هطلت على أجزاء كبيرة من مناطق وسط سيناء خلال الساعات الماضية.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، على أن تجمعات ومناطق الكونتلا والتمد وصدر الحيطان وأبوصوان ووادي الحاج والحمة والمشبه شهدت جريان سيول ضعيفة، حيث نجحت الأعمال الصناعية والسدود التي تم إنشاؤها في حجز مياه السيول دون أضرار تذكر ودون التأثير على حركة المرور على الطرق الرئيسية في المنطقة.

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أضاف فرج أن عددا من الأسر التي تقطن في عشش بدوية بتجمع أبوصوان تضررت نتيجة السيول، حيث تم نقلهم إلى مركز إيواء في مدرسة أبوصوان، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.. معلنًا عودتهم مرة أخرى إلى منازلهم بعد انحسار السيول في التجمع.

من جانبه قال أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن محافظة شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية والأمطار.

وأضاف اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.. مؤكدًا على أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية على مدار الساعة، وأن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية لمواجهة أي طارئ.

وقال المحافظ إنه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتدبير الاحتياجات اللازمة للمتضررين، ورفع درجة الاستعداد.. معلنًا عن تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات على مستوي المحافظة، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.