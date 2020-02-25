شكرا لقرائتكم خبر عن سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض للمرة الثانية بسبب الثلوج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتدت مدينة سانت كاترين صباح اليوم الثوب الأبيض بعد ان غطتها الثلوج المتساقطة من قمم الجبال وذلك للمرة الثانية خلال فصل الشتاء وسط فرحة كبيرة عمت سكانها من البدو، وخرج السكان يحتفلون بسقوط الثلوج والتقاط الصور مع الثلج وكتابة اسمائهم على الثلوج وصنع الاشكال .

وكانت توقعت الارصاد الجوية سقوط الثلوج على سانت كاترين للمرة الثانية واستعدت المدينة ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارىء ومعوقات للطرق تتسبب فيها الثلوج .

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بسبب الثلوج..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض للمرة الثانية

وقال سليمان الجبالي من ابناء قبيلة الجبالية بسانت كاترين إن جميع انحاء المدينة غطتها السيول ومستمرة في السقوط منذ مساء أمس، مشيرا إلى إنه يمكن لعشاق الثلج مشاهدتها قبل الذوبان.

واضاف المهندس محمد الديب العاملين بسانت كاترين: «اجواء جميلة يعيشها السكان عندما تسقط الثلوج وتتحول المدينة لمدينة أوروبية في مشهد مختلف عن كل المدن المصرية».

بسبب الثلوج..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض للمرة الثانية

وأكد رمضان الجبالي حارس دير سانت كاترين إن الثلوج مازالت تسقط وقد تستمر عدة ايام مشيرا إلى إنه يمكن لعشاق الثلج القدوم والاستمتاع بمشاهدتها، ومن جانبه اكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة مستعدة بكافة معداتها لإزالة أي عائق تتسبب فيه الثلوج مشيرا إلى ان المدينة تعيش اجواء الفرحة حيث إن للثلوج فوائد عديدة من بينها ملئ الخزان الجوفي وانتعاش الحياة البرية من نباتات واعشاب طبية وعطرية علاوة على اشجار اللوز والموالح التي تشتهر بها سانت كاترين .