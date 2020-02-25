شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نصف مليار جنيه استثمارات لتطوير وتدعيم شبكات التوزيع بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار جنيه لتطوير وتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في محافظة أسوان، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن شركات التوزيع تعمل علي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن عدد المشتركين في أسوان بلغ 525830 مشتركًا، ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك خلال الفترة من 1/ 7 /2019 حتى فبراير 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

Advertisements

وأوضح أبووردة أنه تمت إضافة وإحلال عدد من المهمات بالخطة الطموح من عام 2017 حتى تاريخه، متضمنة 5 موزعات جهد متوسط و319 محولا و201 كشك وإضافة 295 كم كابلات جهد متوسط و5542 عمود جهد منخفض و3278 كم موصلات معزولة و101 لوحة جهد منخفض و20.6 كم كابلات منخفضة بتكلفة 452,331 مليون جنيه، وحول خطة إحلال الهوائيات بكابلات أرضية خلال العامين 2017 /2018 و2018 /2019 بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة بالعامين 74 عملية بإجمالي أطوال كابلات 31,1 كم بتكلفة 27,7 مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة تعمل على تقليل عدد الأعطال وتقديم خدمة كهربائية مستدامة للجمهور، حيث قامت الشركة بتدعيم شبكة الكهرباء بقطاع أسوان بعدد من أجهزة الفصل والتوصيل التلقائي لتحسن الأداء ومؤشرات استمرارية التغذية، حيث تمت إضافة 4 أجهزة فصل وتوصيل تلقائي وتأهيل 5 أجهزة للعمل ضمن منظومة الأسكادا وتقليل أزمنة الانقطاع، حيث تم تركيب جهاز جديد بكل من هندسة أسوان شرق/ كوم أمبو وجهازين بهندسة إدفو وتأهيل جهاز بكل من هندسة في دراو/ نصر النوبة وتأهيل 3 أجهزة بهندسة إدفو.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تم تحرير 1215 محضرًا بقيمة تصل إلى نحو 3.987 مليون جنيه، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 15171 بقيمة تبلغ نحو 23106 ملايين جنيه.

وحول تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد، فقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ7 مراكز خدمة عملاء بفرع هندسة أسوان شمال/ أسوان شرق/ أسوان جنوب/ دراو/ إدفو شمال/ إدفو جنوب/ ابوسمبل.