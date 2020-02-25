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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شهود الإثبات لسماع شهاداتهم في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال نضال مندور، محامي أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يتوقع في نهاية جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم، وإن الجلسة ستشهد، الثلاثاء، سماع شهود الإثبات ومرافعة الدفاع عن المتهمين.
وحضر، منذ قليل، شهود الإثبات المقرر سماع شهاداتهم، في ثالث جلسات الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة». وكانت المحكمة قد طلبت حضور كلا من هم مصطفى بلاط، ومحمد عمرو.
كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم فى محافظة المنوفية قد أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذى ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
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