شكرا لقرائتكم خبر عن محامي أسرة «شهيد الشهامة»: والد «البنا» لن يحضر جلسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامى أسرة الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «محمد البنا، والد المجنى عليه، لن يحضر جلسة، اليوم، لأن حضور الجلسة يمثل ضغطا نفسيا وعصبيا عليه، ولن يتحمل الحضور خصوصاً مع تواجد أهالي المتهمين».

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وأضاف «مندور» أن «كل ما يرجوه محمد البنا هو تغيير القانون حتى لا يلقى أحد آخر نفس مصير نجله، ويفلت الجاني من العقاب».

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، قد أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة، يوم 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.