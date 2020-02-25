شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شبين القناطر لمدة 7 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة شبين القناطر، بدءًا من التاسعة مساء اليوم حتى الرابعة فجر الأربعاء.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن ذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قُطر 1400 مم لمحطة مياه عرب جهينة داخل غرفة المحابس أمام الوحدة المحلية بعرب العليقات.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن شبين القناطر لمدة 7 ساعات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.