شكرا لقرائتكم خبر عن محامو المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» يصلون لحضور ثالث جلسات الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مبنى مجمع محاكم شبين الكوم المحامون الموكلون بالدفاع عن المتهمين، وهم وحيد كشك، محامى المتهم الأول محمد راجح، وعاطف جمال، محامى المتهم الثانى، وعلاء عطية، محامى المتهم الثالث، وأحمد جبر، محامى المتهم الرابع، وسبقهم حضور نضال مندور، محامى أسرة الطالب محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، لحضور ثالث جلسات الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم، أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، والمحكوم فيها على محمود راجح و2 آخرين، بالسجن 15 سنة، و5 سنوات للمتهم الرابع الذي ساعد المتهم الأول على الفرار من مكان الواقعة.

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وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية، الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا.

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.