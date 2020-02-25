شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات المدرعة تجوب شوارع شبين الكوم قبل جلسة «استئناف شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شوهدت أعداد من السيارات المدرعة تجوب الميادين والشوارع الرئيسة في مدينة شبين الكوم وفى محيط مجمع المحاكم بشكل مكثف، وخصوصًا ميادين عدلى منصور وأنور السادات وميدان مجلس مدينة شبين الكوم وشارع الاستاد ومنطقة ديوان عام المحافظة.

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وأشرف على الإجراءات الأمنية اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، واللواء أسامة المصرى، مساعد مدير الأمن، والعميد هانى البلتاجى.



وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين، والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.



ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.