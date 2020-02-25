شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية حول قاعة محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة قبل جلسة الاستئناف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاعة التي تشهد محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» بمحكمة شبين الكوم، إجراءات أمنية مشددة، وتم فرض حرم آمن حول القاعة، ووضع الحواجز الحديدية حول الباب المؤدى لها قبل وصول المتهمين لحضور ثالث جلسات الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم، أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، وفى حكم حبس محمود راجح و2 آخرين، بالسجن 15 سنة، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع، والذى ساعد المتهم الأول على الفرار من مكان الواقعة.

وأشرف على الإجراءات الأمنية، برئاسة اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، والعميد هانى البلتاجى، والعميد إيمان معاذ، قائد الشرطة النسائية بمحافظة المنوفية.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.