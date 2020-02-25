شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لثالث جلسات استئناف حكم «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم، وميادين عدلى منصور وأنور السادات وميدان مجلس مدينة شبين الكوم وشارع الاستاد ومنطقة ديوان عام المحافظة إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لنظر ثالث جلسات نظر استئناف المتهمين بقتل الطالب محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، على الحكم بحبسهم.

وأشرف على الإجراءات الأمنية العميد هانى البلتاجى، وشوهدت سيارات الشرطة وعدد من السيارات المصفحة التابعة للشرطة تجوب المنطقة بكثافة واستمرار في محيط مجمع المحاكم والميادين والمناطق التي شهدت تظاهرات خلال نظر الجلسة الأولى للقضية.

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وكثفت مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء محمد ناجى أباظة، مدير الأمن الإجراءات الأمنية محيط المحكمة، وتواجدت أعدد كبيرة من سيارات الأمن المركزى والسيارات مدرعة وعدد كبير من سيارات نقل جنود الأمن المركزى و6 من سيارات الإطفاء وتم وضع البوابات الإلكترونية على أبواب المحكمة الثلاث وتم غلق جميع الميادين والشوارع المؤدية إلى المحكمة.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.