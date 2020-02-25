شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن بدء تلقيها طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالأماكن بنطاق أحياء العاصمة، التى يسمح فيها بوجود وترخيص هذه الوحدات، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والذى حدد مواصفات الأماكن التي يسمح الترخيص فيها.

وينشر ”الخليج 365” شروط الحصول على التراخيص وأوراق التقديم والأماكن..

1. أماكن التقديم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء.

2. أن يكون مقدم الطلب من سكان محافظة القاهرة.

3. يتقدم كل شخص للحى المختص التابعه له إداريا.

4. أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية.

5. يحق للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

6. أن يكون المتقدم بلغ من العمر 18 عاما.

7. ألا يكون مقدم طلب الرخصة قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

الأوراق المطلوبة:

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1. طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته

2. يوضح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

3. صورة بطاقة الرقم القومى سارية .

4. صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

5. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

6. شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

7. ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق .

8. شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها

9. استيفاؤها العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

10. إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة وأسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.