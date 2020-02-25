شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقوانين المرور، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقوانين المرور. وأيد 92% من القراء تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقوانين المرور، بينما عارض 8% من القراء تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقوانين المرور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 92% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة السائقين المخالفين لقانون المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.