أخبار مصر | "نقيب المحامين": نسعى لصالح أعضاء الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقيب المحامين": نسعى لصالح أعضاء الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه يسعى لصالح أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق الأفضل لهم، كما أن وقوفه بجانب زملائه في مشاكلهم ضمن مسئولياته النقابية التي أوكلت له عند انتخابه.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه مع محامي العياط والبدرشين والحوامدية، أن "قانون المحاماة نص على تواجد نقابة واحدة تدير شئون المهنة لها أذرع في النقابات الفرعية، بل أن الدستور المصري حظر إنشاء أكثر من نقابة لتدير شئون المهنة الواحدة".

وأضاف "نقيب المحامين"، أن تلك المركزية في صالح المحامين، مدللا على ذلك قائلا: "النقابة الفرعية في 6 أكتوبر إيراداتها التي وردت للنقابة العامة 20 مليون جنيه، بينما أنفقت 35 مليون جنيه، فوحدة النقابة تحمي المحامين ومصالحهم، وهناك ميكنة محدودة الآن بالتوثيق على العقود ودفع الاشتراكات من النقابات الفرعية، وتطبيق الميكنة الكاملة تحتاج لتوافرها أيضا بالمحاكم"، متابعا: "أريد أشخاص يقولون أفكار جديدة من أجل صالح المحامين ونناقشها ودراسة مدى إمكانية تطبيقها، بدلا من المغالطات التي يسوقها البعض".