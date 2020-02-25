أخبار مصر | مجلس النواب الليبي لـ"الخليج 365": أموال النفط لا يستفيد الشعب منها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي لـ"الخليج 365": أموال النفط لا يستفيد الشعب منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فتحى عبدالكريم، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إنه في ظل وجود حكومة غير شرعية وميليشيات تسيطر علي العاصمة الليبية، فإن أموال النفط الليبي يستفيد بها بعض الأشخاص في الحكومة غير الشرعية تحت سلطة "فايز السراج"، ولا يستفيد منها المواطن الليبي، وتذهب إلي خزينة تركيا وقطر عن طريق مصرف ليبيا المركزي الذي يديره "الصديق الكبير" ولديهم من الوثائق والتقارير التي تؤكد ذلك.

وتابع عبدالكريم في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه قبل تحرير بعض المناطق والمدن في ليبيا علي يد الجيش الوطني الليبي، كانت آبار النفط تحت سيطرة ميلشيات مسلحة ومرتزقة، والآن تسيطر تلك الجماعات على أموال النفط في طرابلس، وتحول عائدات النفط من خلال مصرف ليبيا المركزي لتركيا، وقطر بعد أن أصبح المصرف المركزي مكبلًا من قبل تلك العناصر.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، أن مصر طالما كانت الشقيق الأكبر للدول العربية، والرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما أثبت أنه يحارب بشرف، ومصر كانت ولا تزال من أكبر الداعمين للقضية الليبية، وتضع مصلحة الشعب الليبي فوق أي اعتبار، دون مقابل، والشعب الليبي يثمن ذلك الدور الذي تلعبة مصر في أفريقيا، والشرق الأوسط بما يدعم القضية الليبية.

