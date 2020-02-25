أخبار مصر | تعرف على برنامج "التنظيم بعد الولادة" الذي تطلقه "الصحة"

ومن جانبها توضح "الخليج 365" كل ما تريد معرفته عن هذه المبادرة:

- متى يطلق البرنامج:

يطلق البرنامج خلال شهر مايو المقبل؟

- أهداف البرنامج

يهدف البرنامج لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة بجميع المستشفيات التابعة للوزارة وربطها بعيادات تنظيم الأسرة.

- كيف ينفذ البرنامج

ينفذ البرنامج على ثلاث مراحل على مستوى الجمهورية.

المرحلة الأولى تضم محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بورسعيد، الإسكندرية).

المرحلة الثانية تضم محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية).

Advertisements

المرحلة الثالثة تضم محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

كيف يساهم البرنامج؟

يساهم البرنامج في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5٪ وفقًا لبيانات المسح الديموجرافي لعام 2014 إلى 71.6 % عام 2030.

ويأتي هذا بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للحد من الزيادة السكانية، واستمرارًا لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الوسائل الحديثة لتلبية احتياجات المنتفعات.

كما تم عقد ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن قطاعات الرعاية الأساسية، والعلاجي، والتأمين الصحي، والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير أداء البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع شركاء التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت الوزار الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من وضع الدليل الإرشادي للبرنامج، وتحديث أدلة العمل الاسترشادية اللازمة لتدريب مقدمي الخدمة.

