أخبار مصر | وزير النقل: نستهدف الوصول لـ5 آلاف عربة بالقطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: نستهدف الوصول لـ5 آلاف عربة بالقطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير السكك الحديدية تشمل الوحدات المتحركة من صفقات شراء عربات وجرارات جديدة، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة الحالي، وكذلك تنفيذ مشروعات تحديث بنية تحتية، وكهربة إشارات، وتطوير مزلقانات، وتأهيل العامل البشري.

وفيما يتعلق بالوحدات المتحركة، أضاف "الوزير" في تصريحات صحفية، أنهم يستهدفوا الوصول لوجود 5 آلاف عربة ضمن أسطول قطارات السكك الحديدية، تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير النقل، أن الهيئة القومية تمتلك بالفعل 3000 عربة، تقوم بصيانتها ورفع كفاءتها وتحديثها في ورش الهيئة، كما تم توقيع عقود توريد وتصنيع وصيانة 1300 عربة جديدة مع تحالف مجري روسي، ومقرر وصول دفعة منهم خلال العام الجاري، وبذلك يصل إجمالي الموجود والمتعاقد عليه إلى 4300 عربة، ومخطط شراء 700 عربة جديدة، ليصل الإجمالي لخمسة آلاف عربة ركاب وبضائع.