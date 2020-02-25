شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق العين السخنة بسبب كثافة الشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق العين السخنة، صباح اليوم الثلاثاء. Advertisements وأرجعت الإدارة العامة للمرور السبب في غلق الطريق، لوجود شبورة مائية. وتضرب مصر حالة من الطقس السيء بعد هطول الأمطار بغزارة على مدار اليومين الماضيين. وأعلنت الحكومة تعليق الدراسة، اليوم، في المدارس والجامعات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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