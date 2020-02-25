شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة فوزى محمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران رقم 620 القادمة من الشارقة اشتبه حسن حمدى مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية، وبسؤاله عن ما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة محمد عادل فأفاد بوجود أجسام متماثلة .

وبالعرض على فوزى محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من السيد موسي مأمور الجمرك تحت إشراف ناصر صفوت مدير الحركة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 25 آيفون 11 برو مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

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قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 11 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.