شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد المواطنين عدم التطوع لإصلاح أى عطل لتجنب الصعق الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدم التطوع لإصلاح أى اعطال والابلاغ عن أى عطل أو تأثر أى مهمة من مهمات الكهرباء بالامطار، موكدا أن الفرق الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية التدخل السريع فى حالة وجود اى اعطال ناتجة عن سوء الاحوال الجوية.

و طالب حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، المواطنين بالابلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات وأكشاك وبالإضافة إلى اعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، وعدم ملامسة أو الاقتراب من مهمات الكهرباء.

تابع حمزة، أن الشبكة القومية للكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة ولم تتأثر بسقوط الامطار التى شهدتها البلاد منذ صباح اليوم بعض المناطق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه لم تشهد أى محافظه على مستوى الجمهورية انقطاعات حتى الان نتيجة التطوير الذى حدث بالشبكة يجعل الانقطاعات لا تستغرق اكثر من ساعة، وذلك بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته فى صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداء من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.