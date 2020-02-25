أحداث عنف العدوة و"طليقة إبراهيم سعيد".. أبرز محاكمات الثلاثاء 25 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة، التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة زياد العليمي بتهمة نشر أخبار كاذبة

تنظر محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

- نظر دعوى مطالبة إبراهيم سعيد بدفع 117 ألف جنيه نفقة نجله

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تنظر محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد، التي تطالب فيها الأخير بدفع نفقة مصروفات دراسية لنجله.

وكان "حمد الله" محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، طالب في دعواه بسداد إبراهيم سعيد مبلغ 117 ألف جنيه، مفسرًا أن مطلقته دفعت من مالها الخاص مصروفات دراسية قدرها 33200 عن العام الأول و41500 عن العام الثاني و42750 عن العام الثالث.

وتنظر محكمة أسرة المعادي دعوى أخرى من طليقة إبراهيم سعيد التي تطالب بحبسه لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، والتي تشمل نفقة صغير وبدل فرش وغطاء.

- النقض تنظر طعون المتهمين فى "أحداث العدوة"

تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء، جلسة طعون المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية.​