شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في البحيرة.. و«المحافظ» يقرر فصل الكهرباء عن الأعمدة ووقف المعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة ليلًا، وخصوصًا على المناطق الشمالية من المحافظة وهى مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار، وتواصل الواحدات المحلية في مراكز حوش عيسى والدلنجات وشبراخيت ودمنهور وكوم حمادة نزح مياه الأمطار من الشوارع التي تأثرت بيها خلال الأيام الماضية.

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وأصدرت محافظة البحيرة بيانًا أعلنت فيه قرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة بصفة دائمة، وكذلك جميع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المختصة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للتعامل الفورى مع موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، واستمرار متابعة حالة المصارف والترع ومحطات رفع الصرف الزراعى والصحى للتاكد من عملها بشكل طبيعى.

ووجه «المحافظ» بفصل التيار الكهربائى عن أعمدة الكهرباء بالشوارع مع سقوط الأمطار كإجراء احترازى حفاظًا على سلامة المواطنين، وإيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية ومتابعة تراخيصها والتاكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان، معلنًا تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد الازهرية وجامعة دمنهور إلتزامًا بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، تحذيرات للمواطنين من نزول الأطفال للشوارع خصوصًا مع تعطل الدراسة، واقتراب المواطنين أو المواشى من أعمدة الإنارة، ونصحت بعدم السفر أو القيادة على الطرق إلا في حالة الصرورة القصوى، كما حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبدالهادى رشوان بعدم استخدام الهاتف النقال خلال العواصف الرعدية بالأماكن المكشوفة، وطالبت المواطنين بالإبتعاد عن الأعمدة ومحولات الكهرباء.