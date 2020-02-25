شكرا لقرائتكم خبر عن كثافة مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين بشارع البطل أحمد عبد العزيز نتيجة لتراكمات مياه الأمطار بالطريق، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات، اتجاه كوبرى أكتوبر ومنطقة الدقى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لرصد اى معوقات وتنظيم حركة المرور.



تلفيات سيارة ضمن الحادث

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، بظهور كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين ، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارتين، وعلى الفور تم الدفع بونش لرفع السيارة المتوقفة، وتسيير حركة المرور بالشارع، بعد توقفها بشكل جزئى جراء الحادث.



تهشم سيارة

وتقوم غرفة العمليات المشكلة لهذا الشأن من كافة الأجهزة المعنية بالمديرية بالمتابعة المستمرة ، مع هيئة الأرصاد الجوية وتلقي كافة بلاغات المواطنين والتامل الفوري معا، وإدارة التعامل مع حالات هطول الأمطار في كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق السيولة المرورية على معظم المحاور وعدم تأثرها بالأمطار التي شهدتها خلال الساعات الأخيرة .



توقف حركة السيارات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها ، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

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توقف حركة المرور

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .



حادث مرورى

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .