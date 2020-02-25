شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: الخزانة الأمريكية سلمت الصياغة النهائية لسد النهضة للدول الثلاث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، إن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدوى، أرسلت الصياغة النهائية بشأن سد النهضة، إلى الثلاثة دول مصر والسودان وأثيوبيا، مضيفا أن الدول الثلاثة تسلما الوثيقة، ولو وافقت الدول عليها سيتم حضور يوم 28 الشهر المقبل للتوقيع عليها في أمريكا.

وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولى، سلما الصياغة النهائية للاتفاقية، وتعلم الدول الثلاث بما تحتوى الاتفاقية ، مؤكدا ان كل دولة ستدون ملاحظاتها على الاتفاقية النهاية، متابعا : "مصر تهتم بملء سد النهضة، وقت الجفاف والجفاف الممتد".

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وتابع أن السودان في الاتفاقية لها جانب ايجابى أن أراضى جديدة في السودان سيتم زراعته، وتصل إليها المياه، مؤكدا ان الاتفاقية ستظهر للنور الفترة المقبل بما فيها من جيد وسيئ".

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في واشنطن يومى 27 و 28 فبراير الجاري، بمشاركة رئيس البنك الدولي.