شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنسيق مع جميع المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية، موضحًا أن هناك تواصلا تاما مع المحافظات المختلفة من خلال غرفة عمليات الهيئة، وهناك برودة شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية وامتدت إلى القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، :"من المتوقع استمرار غزارة الأمطار على القاهرة خلال الساعات القادمة وأمطار غزيرة على مدن القناة والمطلقة على خليج السويس وسيناء، ومن المتوقع غزارة الأمطار على سيناء وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وتم التنويه عنه لكل المحافظين".

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وواصل: "درجات الحرارة صباحا تتراوح ما بين 10 و11 درجة مئوية وترتفع تدريجيا ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى ما بين 17 و 18 درجة مئوية"، مضيفا "تستقر الأحوال الجوية على القاهرة غدا".