أخبار ×24 ساعة.. الحكومة تقرر تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم لسوء الأحوال الجوية، استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات اليوم لسوء الأحوال الجوية الأجواء غير مستقرة.. استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة صور.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: الموجة مستمرة التعليم: رد استمارة امتحان الثانوية للمدارس حال وجود أخطاء ببيانات الطالب لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى الخليج 365 مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر لأول مرة في مصر والعالم العربي وأفريقيا.. " برنامج للإعلام الإفريقي " بجامعة القاهرة Advertisements فوز طلاب صيدلة حلوان بالمركز الأول بمسابقة اليوم العالمى للسرطان ..صور محافظة القاهرة: حركة المرور بنفق الأزهر لم تتأثر بالأمطار وتعمل بشكل طبيعى محافظ القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوراع والعاصمة .. فيديو حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى 8 مارس المقبل تعرف على نصائح "الصحة" للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا وزير التنمية المحلية: نسعي للحصول علي رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وزير النقل: ننفذ خطة تطوير شامل للدائرى الإقليمى بتكلفة 5.3 مليار جنيه

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